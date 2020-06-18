Компания "Клинкер Хаус" приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству:

– архитекторов и дизайнеров

– строительные организации

– торговых представителей в Москве и регионах

Для Вас мы подготовили специальные цены и лучшие условия!

ООО «ТД Клинкер Хаус» занимается перспективной, современной и востребованной деятельностью — элитной керамикой и клинкером: плитка, кирпич, брусчатка, напольная программа.

Подробное описание предлагаемой продукции можно увидеть, посетив страницы нашего каталога на сайте. Интерес посетителей мы превращаем в потребности клиентов. В связи с чем ежедневно растет интерес к компании, мы увеличиваем номенклатуру продукции, привлекаем новых партнеров, устраиваем новые акции.

Наша цель — закрепиться на лидерских позициях в нашей сфере, поддерживать это положение за счет применения инновационных подходов, совершенствования качества продукта, обратных связей с целевым клиентом. Активная деятельность по продаже клинкерной продукции в течении 15 лет помогла нашей компании позиционироваться в качестве надежного, устойчивого, ответственного и прогрессивного поставщика продукции клинкер.

«Эволюционирующая и прогрессирующая компания» — это про нас!