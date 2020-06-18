Практичный и долговечный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным воздействиям
Универсальное решение для воплощения любых дизайнерских и архитектурных идей
Компания "Клинкер Хаус" приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству:
– архитекторов и дизайнеров
– строительные организации
– торговых представителей в Москве и регионах
Для Вас мы подготовили специальные цены и лучшие условия!
ООО «ТД Клинкер Хаус» занимается перспективной, современной и востребованной деятельностью — элитной керамикой и клинкером: плитка, кирпич, брусчатка, напольная программа.
Подробное описание предлагаемой продукции можно увидеть, посетив страницы нашего каталога на сайте. Интерес посетителей мы превращаем в потребности клиентов. В связи с чем ежедневно растет интерес к компании, мы увеличиваем номенклатуру продукции, привлекаем новых партнеров, устраиваем новые акции.
Наша цель — закрепиться на лидерских позициях в нашей сфере, поддерживать это положение за счет применения инновационных подходов, совершенствования качества продукта, обратных связей с целевым клиентом. Активная деятельность по продаже клинкерной продукции в течении 15 лет помогла нашей компании позиционироваться в качестве надежного, устойчивого, ответственного и прогрессивного поставщика продукции клинкер.
«Эволюционирующая и прогрессирующая компания» — это про нас!
Более чем за 15 лет работы более 15 000 клиентов убедились в качестве сервиса и стали нашими постоянными покупателями.
Активная деятельность помогла нам позиционироваться в качестве надежного и ответственного поставщика клинкерной продукции.
Совокупность цвета, формы и фактуры позволяет удовлетворить вкусы самых разных людей: от сурового аскета до утонченного живописца.
Продукция изготавливается из природного материала — чистой глины. Абсолютно без пластификаторов и красителей и соответствует самым высоким экологическим требованиям.
В нашем интернет-магазине представлено свыше 50 000 строительных материалов от более чем 150 популярных брендов из России и Европы.
Совокупность цвета, формы и фактуры позволяет удовлетворить вкусы самых разных людей: от сурового аскета до утонченного живописца.
Активная деятельность помогла нам позиционироваться в качестве надежного и ответственного поставщика клинкерной продукции.
Более чем за 15 лет работы более 15 000 клиентов убедились в качестве сервиса и стали нашими постоянными покупателями.
В нашем интернет-магазине представлено свыше 50 000 строительных материалов от более чем 150 популярных брендов из России и Европы.
Продукция изготавливается из природного материала — чистой глины. Абсолютно без пластификаторов и красителей и соответствует самым высоким экологическим требованиям.
С 18 июня 2020 года предлагаем Вам приобрести кирпич Recke арт. 5-92-00-0-00, 5-92-00-2-00, 5-72-00-0-00, 5-72-00-2-00 в формате 1 НФ со скидкой 5%...
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