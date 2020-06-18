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КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

Клинкер выдерживает нагрузку в два раза большую, чем обычный кирпич

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Клинкерная брусчатка

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Террасная
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Техническая
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дренаж
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Кладочные растворы,
смеси, затирки,
клей
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Хит
Акция
Клинкерная плитка King Klinker HF26 Chocolate tree, NF 240x71x10 мм
Клинкерная плитка King Klinker HF26 Chocolate tree, NF 240x71x10 мм
В наличии
Арт. 1001062
57.00 Р/шт.
40.72 Р/шт.
2 736.00 Р/м2
1 954.56 Р/м2
40.72 Р.
Формат/размер, мм
NF10 240x71x10
Вес, кг
0.365
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.365
Количество, м2
0.02
Хит
Акция
Клинкерная плитка King Klinker HF31 Irish pub, NF 240x71x10 мм
Клинкерная плитка King Klinker HF31 Irish pub, NF 240x71x10 мм
В наличии
Арт. 1001067
57.00 Р/шт.
40.72 Р/шт.
2 736.00 Р/м2
1 954.56 Р/м2
40.72 Р.
Формат/размер, мм
NF10 240x71x10
Вес, кг
0.365
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.365
Количество, м2
0.02
Новинка
Акция
Клинкерная фасадная плитка King Klinker HF75 Magic Castle, NF 240x71x10 мм
Клинкерная фасадная плитка King Klinker HF75 Magic Castle, NF 240x71x10 мм
В наличии
Арт. 1001111
57.00 Р/шт.
40.72 Р/шт.
2 736.00 Р/м2
1 954.56 Р/м2
40.72 Р.
Формат/размер, мм
NF10 240x71x10
Вес, кг
0.365
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.365
Количество, м2
0.02
Акция
Хит
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 493 hellrot-bunt, NF12 240x71x12 мм
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 493 hellrot-bunt, NF12 240x71x12 мм
В наличии
Арт. 12263
41.61 Р/шт.
32.76 Р/шт.
1 997.28 Р/м2
1 572.48 Р/м2
32.76 Р.
Формат/размер, мм
NF12 240x71x12
Вес, кг
0.42
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.42
Количество, м2
0.02
Акция
Хит
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 492 orange-bunt, NF12 240x71x12 мм
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 492 orange-bunt, NF12 240x71x12 мм
В наличии
Арт. 12259
41.61 Р/шт.
32.76 Р/шт.
1 997.28 Р/м2
1 572.48 Р/м2
32.76 Р.
Формат/размер, мм
NF12 240x71x12
Вес, кг
0.42
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.42
Количество, м2
0.02
Акция
Хит
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 491 erdgrau, NF12 240x71x12 мм
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 491 erdgrau, NF12 240x71x12 мм
В наличии
Арт. 12257
41.61 Р/шт.
32.76 Р/шт.
1 997.28 Р/м2
1 572.48 Р/м2
32.76 Р.
Формат/размер, мм
NF12 240x71x12
Вес, кг
0.42
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.42
Количество, м2
0.02
Акция
Хит
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 490 sandgrau, NF12 240x71x12 мм
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 490 sandgrau, NF12 240x71x12 мм
В наличии
Арт. 12261
41.61 Р/шт.
32.76 Р/шт.
1 997.28 Р/м2
1 572.48 Р/м2
32.76 Р.
Формат/размер, мм
NF12 240x71x12
Вес, кг
0.42
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.42
Количество, м2
0.02
Акция
Хит
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 494 rot-bunt, NF12 240x71x12 мм
Клинкерная плитка Stroeher KONTUR WS 494 rot-bunt, NF12 240x71x12 мм
В наличии
Арт. 12265
41.61 Р/шт.
32.76 Р/шт.
1 997.28 Р/м2
1 572.48 Р/м2
32.76 Р.
Формат/размер, мм
NF12 240x71x12
Вес, кг
0.42
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
0.42
Количество, м2
0.02
Хит
Новинка
Клинкерный кирпич OLFRY Siegen Schiefer, NF
Клинкерный кирпич OLFRY Siegen Schiefer, NF
В наличии
Арт. 17473
142.11 Р/шт.
6 821.28 Р/м2
142.11 Р.
Формат/размер, мм
NF 240x115x70
Вес, кг
2.8
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2.8
Количество, м2
0.02
Хит
Новинка
Клинкерный кирпич OLFRY Spreda Schiefer, NF
Клинкерный кирпич OLFRY Spreda Schiefer, NF
В наличии
Арт. 17474
134.63 Р/шт.
6 462.24 Р/м2
134.63 Р.
Формат/размер, мм
NF 240x115x70
Вес, кг
2.8
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2.8
Количество, м2
0.02
Новинка
Плитка длинного формата King Klinker LF14 Castle rock, LF 490X52x14 мм
Плитка длинного формата King Klinker LF14 Castle rock, LF 490X52x14 мм
В наличии
Арт. 1001125
173.69 Р/шт.
5 384.39 Р/м2
173.69 Р.
Формат/размер, мм
LF 490X52x14
Вес, кг
1.075
Количество в м2, шт
31
Вес, кг
1.075
Количество, м2
0.03
Новинка
Плитка длинного формата King Klinker LF13 Brick republic, LF 490X52x14 мм
Плитка длинного формата King Klinker LF13 Brick republic, LF 490X52x14 мм
В наличии
Арт. 1001124
173.69 Р/шт.
5 384.39 Р/м2
173.69 Р.
Формат/размер, мм
LF 490X52x14
Вес, кг
1.075
Количество в м2, шт
31
Вес, кг
1.075
Количество, м2
0.03
Новинка
Клинкерный кирпич ригель (узкий) формата Randers Tegl Ultima RT 161, ECO-Riegel 468X50X38 мм
Клинкерный кирпич ригель (узкий) формата Randers Tegl Ultima RT 161, ECO-Riegel 468X50X38 мм
В наличии
Арт. 17259
261.77 Р/шт.
10 994.34 Р/м2
261.77 Р.
Формат/размер, мм
ECO-Riegel 468X50X38
Вес, кг
1.8
Количество в м2, шт
42
Вес, кг
1.8
Количество, м2
0.02
Новинка
Клинкерный кирпич ригель (узкий) формата Randers Tegl Ultima RT 162, ECO-Riegel 468X50X38 мм
Клинкерный кирпич ригель (узкий) формата Randers Tegl Ultima RT 162, ECO-Riegel 468X50X38 мм
В наличии
Арт. 17260
261.77 Р/шт.
10 994.34 Р/м2
261.77 Р.
Формат/размер, мм
ECO-Riegel 468X50X38
Вес, кг
1.8
Количество в м2, шт
42
Вес, кг
1.8
Количество, м2
0.02
Хит
Клинкерный кирпич OLFRY Moorbraun-Gelb Premium
Клинкерный кирпич OLFRY Moorbraun-Gelb Premium
В наличии
Арт. 3938
159.32 Р/шт.
7 647.36 Р/м2
159.32 Р.
Формат/размер, мм
NF 240x115x70
Вес, кг
2.8
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2.8
Количество, м2
0.02
Хит
Клинкерный кирпич OLFRY Toscanagelb Premium
Клинкерный кирпич OLFRY Toscanagelb Premium
В наличии
Арт. 3966
159.32 Р/шт.
7 647.36 Р/м2
159.32 Р.
Формат/размер, мм
NF 240x115x70
Вес, кг
2.8
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2.8
Количество, м2
0.02
Хит
Клинкерная брусчатка Vandersanden Calau 45, 200x100x45 мм
Клинкерная брусчатка Vandersanden Calau 45, 200x100x45 мм
В наличии
Арт. 2604
93.91 Р/шт.
4 507.68 Р/м2
93.91 Р.
Формат/размер, мм
200x100x45
Вес, кг
2
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2
Количество, м2
0.02
Хит
Клинкерная брусчатка Vandersanden Zittau, 200x100x45 мм
Клинкерная брусчатка Vandersanden Zittau, 200x100x45 мм
В наличии
Арт. 2652
88.09 Р/шт.
4 228.32 Р/м2
88.09 Р.
Формат/размер, мм
200x100x45
Вес, кг
2
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2
Количество, м2
0.02
Хит
Клинкерная брусчатка Vandersanden Plauen, 200x100x45 мм
Клинкерная брусчатка Vandersanden Plauen, 200x100x45 мм
В наличии
Арт. 2615
103.05 Р/шт.
4 946.40 Р/м2
103.05 Р.
Формат/размер, мм
200x100x45
Вес, кг
2
Количество в м2, шт
48
Вес, кг
2
Количество, м2
0.02
Клинкер Хаус - центр ярких идей

Компания "Клинкер Хаус" приглашает к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству:
– архитекторов и дизайнеров
– строительные организации
– торговых представителей в Москве и регионах
Для Вас мы подготовили специальные цены и лучшие условия!

ООО «ТД Клинкер Хаус» занимается перспективной, современной и востребованной деятельностью — элитной керамикой и клинкером: плитка, кирпич, брусчатка, напольная программа.

Подробное описание предлагаемой продукции можно увидеть, посетив страницы нашего каталога на сайте. Интерес посетителей мы превращаем в потребности клиентов. В связи с чем ежедневно растет интерес к компании, мы увеличиваем номенклатуру продукции, привлекаем новых партнеров, устраиваем новые акции.

Наша цель — закрепиться на лидерских позициях в нашей сфере, поддерживать это положение за счет применения инновационных подходов, совершенствования качества продукта, обратных связей с целевым клиентом. Активная деятельность по продаже клинкерной продукции в течении 15 лет помогла нашей компании позиционироваться в качестве надежного, устойчивого, ответственного и прогрессивного поставщика продукции клинкер.

«Эволюционирующая и прогрессирующая компания» — это про нас!

Преимущества работы с нами
Работаем с 2003 года

Более чем за 15 лет работы более 15 000 клиентов убедились в качестве сервиса и стали нашими постоянными покупателями.

Большой шоурум

Активная деятельность помогла нам позиционироваться в качестве надежного и ответственного поставщика клинкерной продукции.

100% настоящий клинкер

Совокупность цвета, формы и фактуры позволяет удовлетворить вкусы самых разных людей: от сурового аскета до утонченного живописца.

Высокое качество по ISO

Продукция изготавливается из природного материала — чистой глины. Абсолютно без пластификаторов и красителей и соответствует самым высоким экологическим требованиям.

Широкий ассортимент

В нашем интернет-магазине представлено свыше 50 000 строительных материалов от более чем 150 популярных брендов из России и Европы.

Скидки и акции

Совокупность цвета, формы и фактуры позволяет удовлетворить вкусы самых разных людей: от сурового аскета до утонченного живописца.

Собственный склад

Активная деятельность помогла нам позиционироваться в качестве надежного и ответственного поставщика клинкерной продукции.

Доставка в срок

Более чем за 15 лет работы более 15 000 клиентов убедились в качестве сервиса и стали нашими постоянными покупателями.

Профессионализм

В нашем интернет-магазине представлено свыше 50 000 строительных материалов от более чем 150 популярных брендов из России и Европы.

Дилерская сеть

Продукция изготавливается из природного материала — чистой глины. Абсолютно без пластификаторов и красителей и соответствует самым высоким экологическим требованиям.

Галерея
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Наш шоу-рум
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